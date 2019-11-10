سعر اليورو اليوم الأحد 10-11-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الأحد 10 نوفمبر الحالي، وجاء سعر اليورو في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.80 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.80 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.80 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.