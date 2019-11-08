سعر اليورو اليوم الجمعة 8-11-2019 في مصر

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، في عدد من البنوك، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.80 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.80 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.