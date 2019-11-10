تعقد الغرفة التجارية بالقاهرة، الأربعاء المقبل، اجتماعا مشتركا بين شعب الأحذية والمنتجات الجلدية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمستوردين وشعبة المحاجر والرخام.

وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة، في بيان صحفي له، اليوم، إن الاجتماع سيناقش مشاكل شق التعبان وتأثير ذالك علي القطاع ومشاكل القرارات ٤٣ و ٤٤ والفحص المسبق وترخيص المخازن ومشاكل قطاع صناعة الجلود وآليات وأساليب التطوير.

كما يناقش الاجتماع مقترحات الشُعب لتخفيض الأسعار واتخاذه كتوجه عام وقومي وليست مبادرات فردية وطرح رؤي مختلفة لتنشيط الأسواق وكسر حالة الكساد.