افتتاح غرفة الكاميرات المركزية بمطار القاهرة الدولي

افتتح وزير الطيران المدني، عصر اليوم، غرفة كاميرات المراقبة المركزية بمطار القاهرة الدولي والمزودة بعدد أكثر من 2500 كاميرا موزعة على جميع مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الطيران المدني الاستراتيجية من أجل إحكام وتطوير الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات المصرية.

وتعمل هذه الكاميرات على مدار الـ 24 ساعة، وتسجل جميع الأحداث ويمكن استرجاعها فى أي وقت، وذلك بهدف السيطرة على جميع منافذ ومداخل ومخارج مطار القاهرة وتأمين الأسوار والمنطقة المحيطة بالمطار، ومتابعة جميع مناطق انتظار السيارات داخل المطار وجميع المنشآت، ومتابعة حركة التشغيل، وكذا نقل البضائع ومنطقة تحركات الطائرات والمعدات الأرضية بالمهبط والمراقبة الدقيقة والمستمرة لجميع تحركات العاملين بالمطار والركاب ومتعلقاتهم الشخصية منذ دخولهم المطار وحتى استقلالهم الطائرات والعكس.

وتضم غرفة المراقبة قاعة كبيرة مزودة بشاشات عملاقة، وهي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وذلك لإدارة المشهد الأمني لجميع مناطق المطار من خلال وسائل تقنيات حديثة تضمن السيطرة الأمنية الشاملة على المطار، كما أنه ملحق بالغرفة إدارة مركزية للأزمات والمتصلة مباشرة بجميع الجهات المعنية بالدولة للتعامل السريع مع الأزمات حال ظهورها ومعالجتها على الفور.

يأتي هذا فضلًا عن التأمين الكامل للأسوار الخارجية المحيطة بالمطار وتزويدها بالكاميرات الحرارية والرادارية الحديثة والتى تعزز من الإجراءات الأمنية الإحترازية المطبقة.

كما جرى تزويد محيط المطار بالكامل وبوابات المطار بالكاميرات الحديثة التى تقوم بدورها الهام فى تأمين المترددين على المطار منذ دخولهم من بوابات المطار.

وتهدف هذه المنظومة الأمنية الجديدة لإحكام السيطرة الأمنية داخل مطار القاهرة الدولى، بما يضمن نظام مراقبة متكامل يغطى جميع الأماكن بالمطار والمنطقة المحيطة به باستخدام أحدث الكاميرات الرقمية الثابتة والمتحركة بدرجة فائقة الجودة والتقنيه الحديثة، التي ترصد أدق التفاصيل للمركبات والمعدات ومناطق العمل المختلفه داخل المطار.

من جانبه أكد وزير الطيران المدني، أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية، التي وضعتها الوزارة نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة المنشآت التابعة للوزارة، هذا وجار الانتهاء من إنشاء سور مباني جديد حول محيط المطار لتأمين هذه المنطقة.

حضر الافتتاح المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة واللواء حسام اللقاني، رئيس قطاع أمن الوزارة، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى.

وعقب الافتتاح، أجرى الوزير جولة تفقدية داخل مبنى الركاب 2 للاطمئنان على سير العمل ومتابعة انسيابية حركه التشغيل بالمبنى، كما وجه باستكمال أعمال التوسعات في صالة السفر، وذلك لتسهيل الشركة ومطالب التشغيل للركاب المسافرين.