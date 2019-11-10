شكاوى المواطنين تحرك التنمية المحلية.. جولات تفتيش وفرق رصد في الشوارع

وجه وزير التنمية المحلية، بتشكيل فرق رصد ميداني من قطاعي التفتيش والرقابة وخدمة المواطنين بالوزارة ، للقيام بجولات مفاجئة على عدد من الأحياء والمراكز والمدن بكل محافظات الجمهورية .

وطالب الوزير من فرق الرصد الاستماع إلى آراء المواطنين فيما يخص الخدمات المقدمة إليهم من المحليات ومدى تواصل رؤساء الأحياء والمدن والمراكز معهم للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى رصد تطورات الوضع في الشوارع والطريق والميادين الرئيسية بتلك المناطق على الطبيعة فيما يخص أعمال النظافة والإشغالات وإزالة التعديات ومخالفات البناء.

كشف وزير التنمية المحلية عن أنه سيقوم بجولات مفاجئة لعدد من الأحياء والمراكز في محافظات القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها للمحافظات والتي كان آخرها الأسبوع الماضي بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، خاصة بعد تلقي الوزارة مجموعة من الشكاوى من أعضاء مجلس النواب والمواطنين في عدد من محافظات الجمهورية بسبب تدني مستوى الخدمات اليومية وتراكم القمامة في بعض الشوارع وبعض الإشغالات اليومية التي تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين في الشارع.

أشار وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية، إلى أنه سيتابع أولاً بأول تقارير فرق الرصد الميداني عقب الجولات التي سيقوموا بها والتي ستبدأ قريباً، وتتضمن مجموعة من الصور والفيديوهات التي ترصد الوضع على الطبيعة فيما يخص الخدمات التي تقدمها المحليات للمواطنين.

وأكد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات سيتم رصدها أو تقصير فى أداء العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية.

أشار الوزير إلى أن الوزارة ستستمر في تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء لرصد أي مخالفات والتعامل معها بصورة سريعة، ومن سيثبت تقصيره في أداء عمله سيجري استبعاده بالتنسيق مع المحافظين.

وشدد على أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تبحث بصورة مستمرة عن العناصر والكوادر المحلية المتميزة لدفعها إلى مواقع المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى كافة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وسرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس في المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة.