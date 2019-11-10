انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول، للمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، منذ قليل، بعنوان "الصحة الواحدة لعام 2019" بحضور الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، ورئاسة الدكتورة نانسي محمد الجندي رئيس إدارة المعامل المركزية وأستاذ التحاليل الطبية في قصر العيني، في وجود 1200 طبيب من مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، والمستشفيات الجامعية.

واستعرضت الدكتورة أمل نجيب مدير إدارة الفيروسات بالمعامل المركزية وسكرتير عام المؤتمر، أهم الموضوعات التي يناقشها المؤتمر والتي تشمل، التعريف بأحدث تكنولوجيا المعامل والتحاليل الطبية، والتعريف بالإدارة المركزية للمعامل ودورها في صحة المواطن، وأهمية مفهوم الصحة الواحدة، والأمراض الوبائية والترصدات، وتأثير المياه والغذاء والأمراض المرتبطة بهما.