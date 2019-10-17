الطب الوقائي: مصر ليست ضمن الحزام الأفريقي لمرض الاتهاب السحائي

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس القطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر ليست ضمن دول الحزام الأفريقي لمرضي الالتهاب السحائي الوبائي، وذلك طبقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "عيد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مرض الالتهاب السحائي الوبائي متواجد ضمن الحزام الأفريقي بواقع 26 دولة وبتعداد سكان 300 مليون نسمة، موضحا أنه بالرغم من ذلك توفر الوزارة التطعيمات الخاصة بالمرض للطلاب بالرغم من نقصها عالميا.

وتابع: "الطعم فيه نقص عالمي وبالرغم من هذا استطاعت وزارة الصحة بتوفيره على مدار سنتين، ويجرى تطعيم الطلاب في بداية كل عام".