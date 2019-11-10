ورشة عمل لتوعية طلاب 8 مدارس في الإسكندرية بمخاطر "تسونامي"

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقرير الدكتور شوقي ذكي سبع، القائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول تنظيم المعهد فرع الإسكندرية ورشة عمل بعنوان (اليوم العالمي للتوعية بمخاطر التسونامي) للتوعية بمخاطر التسونامي، يوم 5 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض جامعة الإسكندرية.

أشار التقرير إلى أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بموجات التسونامي ومخاطرها، والإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من آثارها، ورفع مستوى الوعي بكيفية تقليل المخاطر الناجمة عنها حال حدوثها، وتسونامي بين الحاضر والماضي، وكيفية الاستفادة من تجارب الدول في الحد من مخاطر التسونامي.

ودارت مناقشات بين الحضور من الأساتذة والباحثين والخبراء مع الطلاب حول توعيتهم بمخاطر التسونامي، ورفع الوعي البيئي والمجتمعي لديهم.

وشارك فى فعاليات ورشة العمل عميد كلية البترول والتعدين جامعة مطروح، ووكلاء كليتى العلوم بجامعتى الإسكندرية ومطروح، ورئيس معهد بحوث الشواطئ، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية، ونقيب العلميين بالإسكندرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والعديد من المراكز البحثية الزراعية، بالإضافة إلى مشاركة 150 طالبا بثمانية مدارس بالإسكندرية.