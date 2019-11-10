تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن انعدام النظافة وسوء الخدمات بالمدينة الجامعية لجامعة الزقازيق.

وقالت النائبة، في طلبها، إن المدنية الجامعية لجامعة الزقازيق، تشهد وضع غير مقبول ولا يرقى للمستوى الآدمي الذي يمكن أن يعيش فيه الطلاب، كما تشهد انعدام كامل للنظافة وخاصة في دورات المياه، بجانب كثرة الأعطال وانقطاع المياه.

وأشارت إلى أن الطلاب فاض بهم الكيل خاصة بعد عدم استجابة المسئولين لشكاواهم المتتالية ونشروا فيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي توثق المعاناة التي يشهدونها في المدينة.

وأكدت وجود نقص شديد في تنفيذ أعمال الصيانة ما سبب وجود صنابير لا تعمل وغيرها من الأمور التي تسبب ضيق للطلاب وتؤثر على راحتهم، بما يكون له نتائج سلبية على العملية التعليمية، لافتة: "هذا الإهمال الواضح يجعل المدينة الجامعية غير مؤهلة لاستقبال الطلاب بأي شكل، ويجب اتخاذ خطوات حقيقية لتوفير وضع ملائم لسكن الطلاب".