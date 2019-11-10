يعود معرض دبي الدولي للسيارات في دورته الـ15 خلال الأسبوع الجاري، خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر بمقره المعتاد في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد المعرض إطلاق أكثر من 40 طراز جديدًا على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها أسرع سيارة كهربائية في العالم، بالإضافة إلى سيارات خارقة تتجاوز قيمتها 500 مليون درهم.

كما يقدم المعرض خلال تلك الدورة الـ15 مجموعة من الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى تقنية الهايبرلوب، والتي ينتظر أن تحدث تغيرات كبرى في عالم النقل.

ويعد المعرض هو الحدث الأبرز الذي يقام كل عامين، وينتظره بشغف الكثير من المتسوقين والراغبين بشراء سيارات جديدة، ويقام معرض دبي الدولي للسيارات هذا العام تحت شعار "استعدوا لمفاجآت كبيرة"، الذي ستترجمه العديد من العروض والتجارب الجديدة التي ستأخذ الزوار إلى عالم التنقل في المستقبل.