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عطارد أمام الشمس والقمر الدموي والأزرق.. ظواهر فلكية نادرة تشهدها مصر

عطارد أمام الشمس والقمر الدموي والأزرق.. ظواهر فلكية نادرة تشهدها مصر

الأهالي يتوافدون على مستشفى تلا بعد وفاة 4 سقطوا في بالوعة صرف

الأهالي يتوافدون على مستشفى تلا بعد وفاة 4 سقطوا في بالوعة صرف

همام إبراهيم: صوتي مع الشعب العراقي وأحضر لأغنية وطنية

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بتكلفة مليار و200 مليون جنيه.. تنفيذ 53% من محور "نقادة" بقنا

بتكلفة مليار و200 مليون جنيه.. تنفيذ 53% من محور "نقادة" بقنا

اللبنانيون يتهافتون على تخزين السلع الغذائية خشية تفاقم الأزمة

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"مش راضي يتهش".. سر انتشار الذباب في الشوارع والمنازل بنشاط

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