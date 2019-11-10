تعلن مؤسسة "EYouth" للتدريب وإدارة المشروعات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن فتح باب التقديم لبرنامج الاحتضان وتنمية ريادة الأعمال الخاص بالمعهد المصرفي - البنك المركزي المصري في جميع المحافظات المصرية.

تفاصيل البرنامج

للشباب من سن 18 وحتى 35 عامًا الراغب في البدء في مجال ريادة الأعمال.

البرنامج يشمل (تدريبات - إعداد خطط العمل - احتضان - تمويل للمشروعات).

التدريبات تبدأ من 14 نوفمبر، ويكون الاختيار بأولوية التسجيل.

البرنامج بشهادة معتمدة من المعهد المصرفي المصري.

مراحل البرنامج:

- تدريب لمدة 3 أيام يشمل (مقدمة في ريادة الأعمال - كيفية توليد الأفكار - تقييم الأفكار - نموذج الأعمال للأفكار) لعدد 2000 مشترك على مستوى الجمهورية بعدد ساعات تدريب 25 ساعة تدريبية.

- 8 معسكرات لأفضل 200 مشترك على مستوى الجمهورية للعمل على الخطة الخاصة بالمشروعات ويشمل المعسكر 70 مشروعًا مختارًا.

- أفضل 40 مشروعًا سوف تشارك في مرحلة احتضان أولية لمدة 3 أشهر.

- أفضل 15 مشروعًا ستدخل في مرحلة احتضان ثانية لمدة 3 أشهر ليجرى تحويلها إلى شركات بشكل رسمي.

- المؤتمر الختامي والتمويل.

ويمكنك التقديم من خلال ملء الاستمارة التالية: https://forms.gle/obGYh9tgYhyRdAhr7