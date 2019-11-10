قال الدكتور وليد فؤاد الأستاذ بمعهد بحوث البساتين، إن مصر صدرّت هذا العام 350 ألف طن من الطماطم، بينما صدرّت العام الماضي حوالي مليون و 800 ألف طن من الموالح التي تعد من أكثر منتجات المحاصيل تصديرًا في مصر.

وأضاف فؤاد، خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج "8 الصبح"، على فضائية "Dmc"، أنه يأمل أن تصدر مصر الموالح هذا العام بنسبة أكثر من العام الماضي وذلك لوجود خسارة لدي المنافسين لمصر "أسبانيا وتركيا" بنسبة حوالي 18% بسبب التغيرات المناخية التي حدثت الفترة الماضية.

وأكد الأستاذ بمعهد بحوث البساتين، أن مصر تقوم بتصدير العديد من المنتجات الزراعية، لكن أكثر المنتجات تصديرًا هي الموالح، والطماطم، والفراولة، والبطاطس، والبصل، والرمان، والنباتات الطبية والعطرية.. مشيراً إلى أن محافظتي الفيوم وبني سويف من أكثر المحافظات زراعة للأعشاب، ما يعود على الدولة المصرية بعائد جيد.

وتوقع فؤاد، زيادة معدلات التصدير من 12% إلي 20% في بعض المحاصيل، مشيرًا إلي أن المعايير التي يجب توافرها لتصدير المحاصيل الزراعية للخارج تتمثل في أن يكون المنتج خالٍ من الكيماويات الضارة، إضافة إلى جودة التغليف والعبوات.

وأوضح الأستاذ بمعهد بحوث البساتين، أن زيادة تصدير البصل لأوروبا وروسيا والدول العربية في العام الماضي تعدت 15% عن العام قبل الماضي، وأن وزارة الزراعة نجحت في فتح أسواق في تايلاند والصين وأستراليا، وأن الفراولة المصرية احتلت المركز الثالث على مستوي العالم في التصدير لأسواق أوروبا وأمريكا وإنجلترا التي تعد المستورد الأساسي للفراولة المصرية.