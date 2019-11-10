نظمت مدرسة المروة الرسمية المتميزة للغات بإدارة طور سيناء التعليمية، اليوم الأحد، ورشة عمل حول فن إعادة تدوير المخلفات بمشاركة العشرات من أولياء الأمور والأطفال، وذلك تحت رعاية محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وشهد الورشة أحمد غيث، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمة، وعدد من منسقي الجودة بمديرية التربية والتعليم.

وتضمنت فعاليات الورشة عمل أشكال فنية من مخلفات المنازل سواء "ورق وبلاستيكيات، وشموع، وغيرها"، وأنتجت عدة أشكال فنية متنوعة إضافة إلي مشاركة أولياء الأمور أطفالهم في رسم لوحات فنية، وأيضا زراعة أشجار مثمرة في فناء المدرسة .

وقالت وفاء سرور، مديرة المدرسة، إن الورشة جرى إطلاقها تحت شعار "بيئتي نظيفة ومبهجة" بهدف تعليم الأطفال طرق الحفاظ علي النظافة بمفهومها العام، وكيفية استغلال خامات البيئة من المخلفات وتحويلها إلي أشياء مفيدة وأشكال فنية للتزين.

وأوضحت "سرور" أن الورشة ضمن فعاليات خطة المدرسة لتفعيل المشاركة المجتمعية والتواصل مع أولياء الأمور لتعميم ونشر تجارب إعادة التدوير للأطفال.