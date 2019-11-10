تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم الأحد، مستشفى مطروح العام خلال زيارة مفاجآة للمستشفى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة مدى التزام الأطباء والممرضات بتوجيهات من اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وزار "أبوغنيمة" عدد من الأقسام بالمستشفى بحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح ومسئولى مديرية الصحة بمطروح، والدكتور حسن سالم، مدير مستشفى مطروح العام، ومنها الاستقبال وغرفة الأشعة ومركز الغسيل الكلوي، واطمئنن على المرضى واستمع إليهم للتأكد من توافر الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، ونبه على أعمال النظافة بالعنابر والطرقات وحول مباني المستشفى من الداخل.