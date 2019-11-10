تقدم محمود نسيم، صانع أثاث، ببلاغ اتهم فيه مجهول باقتحام شقته الكائنة بمنطقة "منية دمياط" دائرة قسم أول، ورفع سلاح أبيض على ابنته الطالبة بالثانوية العامة وسبها وقذفها.

وقال مقدم البلاغ في تصريح لـ "الوطن": "فوجئت باقتحام شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر منزلي في ظل عدم تواجد أحد بالمنزل، وخلال نزوله على السلم كانت ابنتي الطالبة في الصف الأول الثانوى تصعد السلم فقالت له أنت مين وبتعمل ايه في بيتنا فرفع سلاح أبيض قطر عليها، وسبها بألفاظ بذيئة وفر هاربا، فظلت البنت تصرخ حتى تجمع الجيران، وحررت محضر رقم 2892 إداري قسم أول دمياط".

وأضاف نسيم: "بناتي يخشين الخروج من المنزل، وأصبحن في حالة ذعر، ودائما ما يرددن بعد الواقعة أن المجرم سيقتحم المنزل مرة ثانية لقتلهم جميعا".

ورصدت الكاميرات الموجودة بالمنطقة الحادث، وناشد مقدم البلاغ كل من يتعرف على المتهم بالتواصل معه.