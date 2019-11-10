فيتامين ومكملات.. التحقيق مع طبيب كتب أدوية لمريضة لا تحتاجها بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بإحالة طبيب أمراض النساء بمستشفى شبراخيت المركزي للتحقيق، لإخلاله بقواعد كتابة روشتة العلاج لإحدى المريضات.

جاء ذلك عقب نشر روشتة باسم المريضة، بها علاج لا يخص حالتها، على صفحات وجروبات فيس بوك، واتهم الأهالي الطبيب بتعريض حياة المريضة للخطر.

وأفادت مصادر بمديرية الصحة بالبحيرة، أن الطبيب وقع الكشف الطبي على الحالة، ووجد أن حالتها مطمئنة ولا تحتاج إلى أي علاج، وأمام إصرارها في صرف علاج، أخل بالقواعد الخاصة بكتابة الروشتة، وكتب بها فيتامينات ومكملات غذائية.

وأفادت المصادر أنه جرى التحقق من صحة الواقعة، أعقب ذلك إحالة الطبيب المذكور للتحقيق بمعرفة المديرية، فيما أوصى المحافظ بتطبيق أقصى عقوبة عليه، مشددا أنه لن يسمح بالتهاون أو الاستهتار والاستهانة بصحة المواطنين.