أحال أحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، اليوم الأحد، 15 طبيب و12 ممرضة وإداري بعدد من الوحدات الصحية، للتحقيق، لتغيبهم وعدم تواجدهم في العمل اُثناء زيارة لجنة مفاجئة من الوحدة المحلية.

وكشف مصدر داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، أن لجنة من الوحدة ضمت كلأ من: حيدر حسين مدير مركز المعلومات، وخالد عبدالحفيظ رئيس مجلس قروي الفنت، وشعبان حمدان رئيس مجلس قروي أقفهص، فاجئت الوحدات الصحية في قري اقفهص والفنت الغربية ومنشاة عمرو والفنت الشرقية، للوقوف علي أنضباط العاملين ومدى انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد المصدر على أن اللجنة فوجئت بتغيب وعدم تواجد 15طبيب، و 12 ممرضة وإداري من العاملين بالوحدات الصحية، وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وحررت مذكرة بالزيارة وتم إحالتها لرئيس مدينة الفشن فقرر إحالتهم للتحقيق، بمعرفة الشؤون القانونية، وتحويلها إلى مديرية الصحة.