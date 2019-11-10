يسرا تهنئ جمهورها بالمولد النبوي الشريف عبر "إنستجرام"

هنأت النجمة يسرا متابعيها وجمهورها بالمولد النبوي الشريف عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، ونشرت يسرا صورة للتهنئة، وعلقت قائلة: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد أشرف الخلق "سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام"، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات..اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه".

يذكر أن مكتب الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بواشنطن احتفى، برئاسة داليا المراغي، بالفنانة يسرا قبل عودتها على رحلة مصر للطيران من طراز B787-9 Dreamliner، وكرمت جمعية أمريكا للإعلام الخارجي (AAM)، في حفل العشاء السنوي السابع بواشنطن، الفنانة يسرا على مجمل أعمالها وتأثيرها عربيا.