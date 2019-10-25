يسرا اللوزي: جالي دور دنيا سمير غانم في "طير أنت"..الحمد لله ما عملتوش

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها عُرض عليها المشاركة في فيلم "طير إنت"، مع الفنان أحمد مكي، قبل اختيار الفنانة دُنيا سمير غانم، مضيفة: "أنا حسيت نفسي مش كوميديانية، ومعنديش خبرة وكنت مكسوفة جدا، ومعملتش الدور طبعا".

وأضافت "اللوزي"، خلال حوارها في برنامج "أنا وبنتي"، مع الفنان شريف منير، وأسما شريف منير، الذي يُعرض على شاشة "on e"، أنها عندما شاهدت الفيلم انبهرت بشكل كبير جدًا بأداء دنيا سمير غانم، مستطردة: "قلت الحمد لله إني معملتهوش، عشان كان مستحيل كنت أقدر أعمل ربع اللي دنيا عملته".

وتابعت: "لازم الواحد يبقى عارف إنه في أنهي مرحلة ويقدر يعمل إيه ومايعملش إيه".