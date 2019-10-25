تحدثت الفنانة يسرا اللوزي عن مشاركتها في فيلم "إسكندرية نيويورك" من إخراج الراحل يوسف شاهين، حيث ذكرت أنه يُعد أول عمل فني تُقدمه على الشاشات، حيث كانت في سن 16 سنة أثناء عرض عليها هذا الدور، وكانت ملتحقة بالثانوية العامة وقتها، وذلك خلال حوارها في برنامج "أنا وبنتي"، الذي يُعرض على شاشة "ON e"، مع الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير.

وأضافت "اللوزي"، أنها أثناء رقصها بالية في نادي الجزيرة من باب الهواية، تحدث لها شخص بأن المخرج القدير يوسف شاهين يريد فتاة بنفس مواصفاتها وطلب منها أن تأتي معه كي تعمل "كاستنج"، مستطردة: "مكنش عندي حسابات السوق، ولا سألت نفسي أعمل إيه دلوقتي، وهل الدور حلو ولا وحش، بس ساعتها محدش يعرف إنه جايله عمل مع يوسف شاهين ويفكر أصلًا".

وأشارت إلى أن الراحل يوسف شاهين كان لديه شغف لعملة بشكل فظيع، ولكن في نفس الوقت ليس متسرعًا، مضيفة: "ممكن يعمل بروفات 6 شهور أو سنة، ويحضر لفيلم سنتين أو ثلاثة، عنده طاقة قوية جدا، أنا شوفته أول مرة كان عندي 16 سنة وهو عدى الـ 70 من عمره، كنت حاسة جنبه إني أنا عجوزة وهو الشباب".