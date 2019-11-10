شيع الآلاف من أهالي قرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، جثامين الأربعة أشخاص الذين لقوا مصرعهم غرقا أثناء محاولتهم تسليك بالوعة صرف صحي بالقرية.

وردد المشيعون خلال الجنازة، هتافات منها "لا إله إلا الله" و"في الجنة يا شهيد"، وشهدت الجنازة حضور مكثف للقيادات الأمنية والتنفيذية، وعلى رأسهم اللواء إيهاب لمعي، حكمدار مديرية أمن المنوفية .

الجدير بالذكر أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب إثنين، جراء سقوطهم في بالوعة صرف صحي بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى تلا المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعلاج المصابين منهم .

واستطاعت "الوطن" الحصول على أسماء المتوفين والمصابين، وهم محمود عبدالفتاح خفاجة، 45 عاما، ورضا كرم عمار، 30 عاما، ومحمد عيد بيومي، 38 عاما، وهاني الجمل فتحي، 32 عاما، وأصيب شخصين، وهما جمعة المرسي الأقرع، 40 عاما، ومحمد معوض العبد، 40 عاما، وجميعهم من قرية بمم.