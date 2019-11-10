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أطفال "العذراء" يزورون مسجدا بأسوان وكيرلوس يوزع الحلوى على المصلين

أطفال "العذراء" يزورون مسجدا بأسوان وكيرلوس يوزع الحلوى على المصلين

"التعليم العالي": لا عقبات أمام الأنشطة الطلابية

"التعليم العالي": لا عقبات أمام الأنشطة الطلابية

بسبب تغير المناخ.. الذباب يجتاح محافظة المنوفية وتحذيرات من الصحة

بسبب تغير المناخ.. الذباب يجتاح محافظة المنوفية وتحذيرات من الصحة

700 ألف شكوى سنوياً تتلقاها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

700 ألف شكوى سنوياً تتلقاها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد "عمر قطرب" على مدرسة "سندبسط" الإعدادية

محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد "عمر قطرب" على مدرسة "سندبسط" الإعدادية

"الوزراء": القيادة تتابع معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين

"الوزراء": القيادة تتابع معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين

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أحدهم اكتشف أنه يعاني من السرطان.. مشاهير أنقذهم المعجبون من الموت

أحدهم اكتشف أنه يعاني من السرطان.. مشاهير أنقذهم المعجبون من الموت

من النهاردة مفيش إجازات.. بعد المولد النبوي "مش هترتاح"

من النهاردة مفيش إجازات.. بعد المولد النبوي "مش هترتاح"

"مش راضي يتهش".. سر انتشار الذباب في الشوارع والمنازل بنشاط

"مش راضي يتهش".. سر انتشار الذباب في الشوارع والمنازل بنشاط

توفيت به الطالبة "شهد".. ماذا يعني مصطلح "إسفكسيا الغرق"؟

توفيت به الطالبة "شهد".. ماذا يعني مصطلح "إسفكسيا الغرق"؟

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