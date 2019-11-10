تقدم معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، بخالص العزاء في ضحايا حادث بالوعة الصرف الصحي بقرية "بمم" مركز تلا، مقدمًا تعازي المحافظ اللواء سعيد عباس، لكل القرية وأسرة وأقارب الضحايا.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه تم تسليم محطة رفع بمم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في شهر نوفمبر 2018، للتشغيل والانتفاع بها بخط طرد 7 كيلو متر، وإجمالي شبكات الانحدار 13 كيلو متر، وتم تطهير وتسليم 10 كيلو متر، وتوصيلهم وتشغيلهم للصرف الرئيسي في منتصف شهر أكتوبر 2019.

وأشار المتحدث باسم محافظة المنوفية، إلى أنه متبقى 3 كيلو متر، وهذا القطاع جهزه المقاول من الأسبوع الماضي، وكان في انتظار تسليمه غدًا الأثنين، لذلك تم غلقه كإجراء متبع في الخطوط الجاري العمل بها لحين تسليمها، ولكن بعض المواطنين أوصلوا منازلهم بالمخالفة على خط الانحدار الفرعي في المنطقة الجاري العمل بها، والذي لم يتم تسليكه وتسليمه، وصرفوا منازلهم عليه، بالمخالفة، ودون علم الشركة.

وأوضح، أنه نظرًا لأن الخط الفرعي به طبة عند نقطة المصب مع الخط الرئيسي طفحت المياه بمنازلهم، وفي صباح يوم الأحد اليوم، رفع بعض المواطنين من ذات المنطقة، غطاء المطبق الرئيسي لتكسير الطبة الموجودة على الخط الفرعي، دون حضور أي مندوب من طرف المقاول أو الشركة المنفذة، أو الشركة القابضة بغرض تسليك الخط لإمرار الصرف الصحي الخاص بهم، والمنفذ بمعرفتهم.

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وتابع: "للأسف الشديد تم اختناق بعض الأشخاص، نتيجة استنشاقهم غاز الميثان المتواجد بكثافة عالية داخل الخط الرئيسي، بسبب عدم معرفتهم الأسلوب الصحيح للتعامل في مثل هذه الحالات، وتم نقلهم إلى مستشفى تلا المركزي، موضحًا أن المحافظ أصدر معلومات لمديرية الشؤون الصحية، لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وتوجيه رئيس مركز ومدينة تلا لتقديم العون لأهالي المصابين".

وأشار، إلى أنه تم توجيه الشؤون القانونية بالمحافظة، لفتح تحقيق عاجل والعرض على المحافظ فور الانتهاء من التحقيقات.