قال المخرج المسرحي كمال خضر، نجل المخرج الراحل أحمد خضر، إن سبب تدهور صحة والده في الفترة الأخيرة كان إصابته بجلطتين في المخ خلال وقت قصير.

وأضاف لـ"الوطن"، خلال عزاء والده، أنه لم يتواصل معه أو يزوره من داخل الوسط الفني إلا قليلون طوال السنوات الماضية، والوحيد الذي كان على تواصل دائم معه الفنان ماهر لبيب، وكان أغلب أصدقائه من خارج الوسط الفني.

وتابع أنه عمل في الإخراج بسبب والده وحبه للمهنة، حيث كان يذهب معه دومًا للتلفزيون خلال التصوير، مشيرًا إلى أنه كان دومًا ينصحه بالالتزام إذا أراد النجاح في المهنة.

وغيب الموت المخرج أحمد خضر، يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع المرض، وقال مصدر لـ"الوطن"، إن "خضر" أصيب بجلطة في الصدر قبل شهر تقريبا، وأنه استنجد بأحد جيرانه لنقله إلى أحد المستشفيات، وبالفعل جرى نقله لمستشفى دار الفؤاد في حالة صحية صعبة، إلا أنه فوجئ بحتمية سداده مبلغ 15 ألف جنيه لتولي علاجه.

وتابع المصدر أنه حينما حاول إبلاغهم أنه عضو بنقابة المهن التمثيلية لم يهتموا بكلامه، ما دفع ابنته لنقله لمستشفى عين شمس التخصصي، حيث تدخلت نقابة المهن التمثيلية لدفع جزء من مصاريف علاجه آنذاك، وفقا لكلام المصدر.