كشف عصام إبراهيم، والد الطفل المعتدى عليه من قبل أحد الأشخاص باسطوانة غاز "أنبوبة"، في أشمون، تفاصيل الواقعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث".

وقال "إبراهيم"، إن الواقعة تعود لمشاجرة بين أطفال بالمدرسة التي بها طفله، وقام أحد الأطفال بالذهاب إلى والده وحكى له أنه تّعرض للضرب من قبل طالب بالمدرسة، مضيفًا: "أبوة جه ضرب ابني بأنبوبة غاز، وأصيب طفلي بشرخ في ساقه وكان خائف وتبول على نفسه وخاف أن يتحدث".

وأشار إلى أنه شاهد الفيديو كاملًا عبر كاميرا في صيدلية كانت أمام محل الواقعة، وتأكد بنفسه من الواقعة، وقامت جهات التحقيق بالقبض على المتهم.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح الواقعة، حيث ظهر في الفيديو الطفل يسير في الشارع، وخرج له والد صديقه من الشارع الجانبي وهرول نحوه وألقى الأنبوبة على قدمه.