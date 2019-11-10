تشهد الإمارات حالة عدم استقرار في الطقس منذ مساء السبت الماضي، الأمر الذى أدى إلى تكون سحب ممطرة غطت سواحل العاصمة أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية للدولة، مما تسبب بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، نقلا عن سكاي نيوز.

وتسببت حالة عدم الاستقرار في هطول أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة ببرق ورعد في العديد من مناطق الدولة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم الاثنين، رطبا صباحا، وقد يتشكل ضباب خفيف غربا، ويصبح صحوا إلى غائم جزئي وتظهر السحب شرقا، وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ويستمر سقوط المطر.

أما الرياح فتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 18 إلى 28 وتصل إلى 38 كيلومتر في الساعة.