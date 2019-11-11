"الوزراء" عن هروب فتاة مع والديها من المستشفى: "مدبولي يتابعها بنفسه"

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وردت إليه رسالة من أحد الأشخاص بوجود شخص وزوجته وابنته أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، والفتاة مصابة بورم سرطاني على العين، ويحتاجون للعلاج على نفقة الدولة، ويتحدثون مع كل إعلامي يدخل المدينة لإمكانية مساعدتهم.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن رئيس الوزراء وجه مستشارة الطبي على الفور هو وفريق عمله بالذهاب إلى الفتاة وأسرتها أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وإدخالها للمستشفى فورًا وإجراء اللازم لها، موضحًا أنه خلال فترة قصيرة قام الفريق الطبي بإدخال الفتاة إلى مستشفى الأطفال جامعة عين شمس.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم فحص الطفلة بالكامل داخل المستشفى، وقاموا بعمل تحاليل كاملة وإعطائها مقويات، وكانت والدتها تجلس معها في الغرفة، وفي صباح اليوم الثاني أخذت الأم ابنتها وخرجت من المستشفى دون إبلاغ أحد رغم أن حالة الفتاة سيئة للغاية، موضحًا أن المستشفى قامت بعمل محضر هروب بالمريضة برفقة والدها ووالدتها.

وتابع: "كل ما نتصل بيهم تليفوناتهم مغلقة، ورئيس الوزراء بيتابع الحالة بنفسه، كل شوية يكلمني يقولي لاقيتوا الفتاة ولا لسه أقوله لسه، بعد ساعتين أحد أعضاء الفريق الطبي الخاص برئيس الحكومة قدر يوصل لوالد الطفلة وسألة عن سبب الخروج، فرد عليه والد الطفلة إن مامتها تعبانة شوية وإحنا مش فاضيين وكان لازم نمشي، وقفل السكة ومن ساعتها حتى الآن التليفونات مغلقة ومش عارفين نوصل ليهم".

وواصل: "الطفلة احنا عاوزين نعالجها بالمجان وحتى لو مامتها كانت تعبانة شوية ولا حاجة برضوا هنعالجها بالمجان، واحنا مستعديين نعمل كده، يعني الحالة واقفه طول النهار عند مدينة الإنتاج الإعلامي ووقت ما الدولة توفر لهم علاج بالمجان يهربوا من المستشفى، احنا مش يهمنا غير إن البنت تاخد علاج كامل، ورعاية صحية كاملة".