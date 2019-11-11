مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بسبب الميراث بالمنوفية

لقي شخص مصرعه يدعى محمد فوزي قطب البتانوني، وأصيب اثنين آخرين، نتيجة مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى تلا المركزي، يفيد بوصول "م. ف. ا" 25 عاما، جثة هامدة متأثرا بإصابته بجرح نافذ في الرقبة، و"ا.ا" 55 سنة، مصابا بجروح باليد والقدم، و"م. ا. ا" 65 سنة، مصابة بجروح نافذة بالقدم.

بالانتقال والفحص، وبسؤال المصابين اتهموا "ط. ش.ا.ا"، بإحداث إصاباتهم، بسبب خلافات علي الميراث، وحرر محضر بمركز شرطة تلا بالواقعة، وبالعرض علي نيابة تلا أمرت بدفن الجثمان .