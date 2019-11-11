القصة الكاملة لمصرع 5 مواطنين وإصابة آخر في "بالوعة" بالمنوفية

"صراخ وعويل" مصحوب بموجة من الحزن سيطرت على أسر 6 ضحايا تنوعوا بين موتى ومصابين، أثناء محاولتهم تسليك بالوعة صرف صحي بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، ونٌقلت الجثامين والمصابين إلى مستشفى تلا المركزي.

غضب وحزن أمام مستشفى تلا

شهد مستشفى تلا المركزي حالة من الغضب والحزن، بين صفوف الأهالي الذين تجمعوا المئات أمام المستشفى، بعد نقل 4 متوفين ومصابين اثنين.. تجمع المواطنين أمام المستشفى وفي مدخل الاستقبال، لمتابعة حالة الضحايا.

وتسببت الواقعة في وفاة كل من: "محمود عبدالفتاح خفاجة"، 45 عاما، "رضا كرم عمار"، 30 عاما، محمد عيد بيومي، 38 عاما، هاني الجمل فتحي، 32 عاما، وفتحي المرسي الأقرع، 40 عاما، بينما أصيب محمد معوض العبد، 40 عاما، وجميعهم من قرية بمم التابعة لمركز تلا.

النيابة تصرح بدفن الجثامين.. وتشديدات أمنية

من جانبها صرحت نيابة تلا بمحافظة المنوفية بدفن الجثامين الأربعة، وقام مفتش الصحة بمعاينة الجثامين لمعرفة أسباب الوفاة، حيث نُقلت الجثامين إلى المغسلة لتنفيذ إجراءات الغسل وتكفين الجثامين داخل المستشفى.

وشهدت مستشفى تلا المركزي تشديدات أمنية مكثفة عقب مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر، حيث انتقل إلى المستشفى اللواء إيهاب لمعي حكمدار المنوفية، والعميد إبراهيم الدسوقي مأمور مركز شرطة تلا، والرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن المنوفية.

مصدر بمستشفى تلا يوضح حالة المصابين

وقال مصدر مسؤول بمستشفى تلا المركزي، إن المستشفى قام بواجبه تجاه المصابين والوفيات، حيث توجهت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين والوفيات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن المصابين الإثنين خرجا من المستشفى، لكن ذهبت للمستشفى العسكري للمنوفية للاطمئنان أكثر على حالتهما، موضحا أن أحد المصابين تم نقله إلى العناية المركزة للقلب بمستشفى تلا المركزي، مؤكدا أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.

وقال الدكتور عبدالحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء لـ"الوطن"، إنه تواصل مع الدكتور أمجد عبدالحميد مدير هيئة الإسعاف، وعلى الفور وفر 4 سيارات إسعاف لنقل الجثامين إلى قرية بمم التابعة لمركز تلا.

الآلاف يشيعون الجثامين وسط هتافات "لا إله إلا الله"

وشيع آلاف من أهالي قرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، جثامين خمسة أشخاص لقوا مصرعهم غرقا، أثناء محاولتهم تسليك بالوعة صرف صحي بالقرية.

وردد المشيعون خلال الجنازة، هتافات: "لا إله إلا الله" و"في الجنة يا شهيد"، وشهدت الجنازة حضور مكثف للقيادات الأمنية والتنفيذية، وعلى رأسهم اللواء إيهاب لمعي حكمدار المنوفية.

وشهدت الجنازة حالة إغماء لسيدة أثناء خروج الجثامين بعد صلاة الجنازة عليهم.

المحافظة توضح ملابسات الواقعة

وأصدرت محافظة المنوفية بيانا حول واقعة مقتل وإصابة 6 أشخاص سقطوا في بالوعة الصرف الصحي أثناء تسليكها، أكدت فيه أنه تم تسليم محطة رفع قرية بمم إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، نوفمبر 2018 للتشغيل، حيث تم تطهير وتسليم 10 كيلومترات وتوصيلهم وتشغيلهم للصرف الرئيسي منتصف أكتوبر 2019.

وأضاف بيان المحافظة، أنه "تبقت 3 كيلومترات في هذا القطاع قام المقاول بتجهيزهم الأسبوع الماضي وفي انتظار تسليمه، خلال الفترة المقبلة".

وذكر البيان أن عددا من المواطنين وصلوا منازلهم بشبكة الصرف بالمخالفة على خط الانحدار الفرعي، الذي لم يتم تسليكه أو تسليمه، وقام عدد من المواطنين من ذات المنطقة برفع غطاء المطبق الرئيسي بتكسير الطبقة الموجودة على الخط الفرعي دون وجود أي مندوب من طرف المقاول أو الشركة المنفذة أو الشركة القابضة.

وأوضح أن الغرض من تسليك البالوعات هو توصيل الصرف الصحي الخاص بمنازل المواطنين على الخطوط الرئيسية، مؤكدا أن سبب الوفاة هو استنشاق المواطنين غاز الميثان الموجود بكثافة داخل غرف الصرف الصحي الرئيسية، ما أدى إلى اختناق بعض الأشخاص، لعدم معرفتهم بالطرق الصحيحة للتعامل في هذه المواقف.

ووجه اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، بصرف 10 آلاف جنيه لكل مصاب، وتوجيه الشؤون القانونية بالمحافظة بفتح تحقيق عاجل والعرض فور الانتهاء من التحقيقات، وتوفير الرعاية الصحية المقدمة للمصابين، ووجه مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المعونة العاجلة وصرف الإعانات اللازمة.

مصدر أمني: الضحية الخامسة توفى متأثرا بإصابته

وقال مصدر أمني لـ"الوطن"، إن الضحية الخامسة المصابة في مستشفى تلا المركزي، لقيت مصرعها، منذ قليل، ويدعى "فتحي المرسي الأقرع"، 43 سنة، عامل زراعي، على خلفية سقوطه داخل بالوعة صرف صحي بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أثناء تسليكها، متأثرا بإصابته حيث كان محجوزا بعناية القلب بمستشفى تلا المركزي.