برلمانية تفند شائعات الإخوان حول وفاة مرسي: لها بُعد سياسي

قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن الشائعات التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية حول وفاة محمد مرسي العياط كاذبة، حيث يتعمدون الإساءة للدولة من خلال نشر الشائعات عبر أبواقهم الإعلامية التي تّبث من الخارج، موضحة أن مرسي مات منذ بضعة أشهر وإثارة وفاته في هذا الوقت له بُعد سياسي.

وأضافت عازر، خلال حوارها في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن قضية مرسي مُتهم فيها عشرات الأشخاص الآخرين الذين ما زالوا في السجون يتلقون العلاج، لكن مرسي توفى عندما سقط أثناء حديثه مع باقي المساجين في قاعة المحكمة، وهناك تقرير طبي من السجن يثبت هذا، وليس الأمر كما يدعي الإخوان.

وأوضحت أن السجين يأخذ حقوقه كاملة من العلاج والثقافة والتريض، ويحصلون على تعليمهم داخل السجن، ومنهم من حصل على دكتوراه أثناء حبسه، ويوجد في السجون مكتبة وأماكن للعبادة، كما أن السجين يتقاضى أجرا من عمله في المزارع والورش لشراء احتياجاته الإضافية، وهذا موثق بالفيديو من قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأشارت إلى أن جميع شكاوى المساجين تّكمن في الانتقال إلى أماكن قريبة من مقر إقامة أهلهم، كما تم محاكمة 31 ظابطا لتعذيب مساجين ومعاملتهم بشكل غير لائق، ومنهم من حكم عليه والباقي تم الإفراج عنه وهذا يحدث لأول مرة.