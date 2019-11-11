قبل "بلبل".. أعاصير الهند تقتل آلاف الأشخاص

إجلاء الآلاف ومقتل وإصابة العشرات، مجمل أضرار الإعصار "بلبل"، الذي ضرب الهند وبنجلاديش، مساء السبت، حيث أمرت السلطات الهندية والبنجلادشية بإجلاء أكثر من 450 ألف شخص من قرى وجزر ساحلية، يتوقّع أن تعبرها العاصفة التي اشتدّت قوّتها.

وبلغت سرعة العاصفة المصحوبة للإعصار برياح 120 كيلومترًا في الساعة، فوق المناطق القريبة من الحدود بين بنجلادش والهند، وعلى الفور جرى نشر قوات بنجلادشية في القرى للمساعدة في إجلاء السكان، وتسبب الإعصار في محاصرة نحو 1500 سائح في جزيرة "سانت مارتن" الجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية ما منع إبحار القوارب والسفن، وأغلق أكبر مرفأين في بنجلادش وتأجيل الرحلات الجوية إلى مطار شيتاجونج في بنجلاديش.

إعصار "بلبل" يعتبر امتدادًا لمجموعة من الأعاصير التي تضرب الهند، كان آخرها منذ شهور قليلة وتسببت في مقتل الآلاف، والعديد من الخسائر، نوردها فيما يلي:

إعصار نرجس

ضرب إعصار نرجس في عام 2008 دلتا نهر إيراوادي في ميانمار "بورما سابقا"، وتضررت منه العديد من الدول من بينها الهند والصين وبنجلاديش وتايلاند، وقتل نحو مائة ألف شخص، متسببا في تدمير البنية التحتية في مناطق عديدة.

وقالت الأمم المتحدة عقب الإعصار، إن ما يترواح بين 1.5 و2.5 مليون شخص، يعيشون في أوضاع مزرية، حيث يحتاجون إلى الطعام والغذاء والماء والملاذ والرعاية الصحية بصورة ملحة، وأعلنت عشرات الدول في العالم تقديمها مساعدات مادية وعينية وفرق إغاثة لمنكوبي الإعصار.

إعصار فايلين

وفي عام 2013، اجتاح إعصار "فايلين" مناطق ساحلية بشرق الهند تسبب فى عدة خسائر في الأرواح ولجوء أكثر من نصف مليون لمراكز الإيواء، حيث قتل 5 أشخاص، وتم إخلاء 100 بالمائة من السكان في المناطق الأكثر خطورة.

إعصار فاني

وفي مايو الماضي، قتل 34 شخصا على الأقل في الهند و15 آخرين في بنجلاديش، نتيجة إعصار "فاني"، وهو إعصارصيفي نادر اجتاح أجزاء من جنوب آسيا، علاوة على تحطيم آلاف الأكواخ ذات الأسقف المصنوعة من القش واقتلاع أعمدة الكهرباء والأشجار.

كما أجلت السلطات في ولاية أوديشا، أكثر من مليون شخص، بسبب الإعصار الذي صاحبته رياح وصلت سرعتها إلى 200 كلم في الساعة.

إعصار فايو

وفي يونيو الماضي، تم إجلاء قرابة 300 ألف شخص في ولاية جوجارات غربي البلاد بسبب وصول الإعصار "فايو" إلى البلاد، وانقطع التيار الكهربائى عن قرابة 560 قرية بالولاية، وأطلقت السلطات تحذيرا للصيادين وطالبتهم بالامتناع عن النزول إلى البحر.