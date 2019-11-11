أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بإدارة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، مساء الأحد، بدء حملة مكافحة ظاهرة انتشار الذباب الناقل للعدوى.

وقال المهندس أحمد عبدالرحيم، رئيس الوحدة، في بيان، إن ظاهرة انتشار الذباب في هذه الظروف البيئية من ارتفاع الرطوبة والحرارة معا تساعد على سرعة تكاثر الذباب على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك تنسيق بين الوحدة وجهاز المدينة في رش المبيدات الحشرية اللازمة للقضاء عليه.

وأضاف عبدالرحيم، أنه سيتم تكثيف العمل اعتبارا من الإثنين، "وبالفعل تم التعامل مع هذه الظاهرة بالتنبيه علي شركات النظافة بتكثيف الرش لصناديق القمامة، وتم التنبيه على وحدة الرش بإدارة التنمية بتكثيف عدد مرات الرش بالمدينة".

وأشار وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعاشر من رمضان إلى أن هذه الظاهرة شكوى عامة بأنحاء متفرقة من الجمهورةي، وليست في مدينة العاشر من رمضان فقط.