أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، التنسيق مع المستشفى الجوي للقوات المسلحة بالقاهرة، بإجراء بعض الفحوصات الطبية المعملية، والأشعات اللازمة لـ"هدي ومحمد شحاتة"، المصابان بتضخم في النمو نتيجة التضخم في الغدة النخامية، والذي أدى إلى خلل كامل فى الوظائف الهرمونية وزيادة الجسم والوزن والطول، مما يصعب حركتهما وتعاملهما في الحياة بشكل طبيعي.

ووجه وكيل الوزارة، بإرسال مندوب، اليوم، مع الشقيقان وتوفير وسيلة المواصلات اللازمة لهما، وتم التوجه لمستشفى الدفاع الجوي، وتم إجراء الفحوصات اللازمة وأشعة الرنين، نظرًا لوجود جهاز يتحمل الوزن الزائد للشقيقين.

وأكد وكيل الوزارة، على متابعة الحالات وصرف العلاج اللازم لهما، دون تحملهما لأي أعباء مالية.