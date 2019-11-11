رئيس "الشكاوى الحكومية" يستعرض طرق آلية العمل بالمنظومة

قال الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منطومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، إن وزارتا التربية والتعليم والصحة والسكان هما أكثر الوزارات تلقيا للشكاوى ضمن المنظومة.

وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات والجامعات تلقت شكاوى تم تحويلها من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأشار إلى أن جميع الجهات تستقبل الشكاوي وتتفاعل معها، وأن هناك تفاعل مع جميع الجهات الحكومية على مدار اليوم للرد على الشكاوى، لافتًا إلى أن التواصل مع المواطنين أصحاب الشكاوى يحدث بشكل مستمر مع كل فرق العمل الخاصة بالمنظومة.

وأوضح أنه فور استقبال الشكاوى يتم مراجعتها بشكل أولي للتأكد من استيفائها للبيانات والمعلومات اللازمة والتحقق من بعض البيانات والاتصال بصاحب الشكوى تليفونيًا أحيانًا، على أن يقوم فريق العمل بدراسة الشكوى وتوجيهها للجهة المختصة ومتابعتها.

وأكد أنه قد يتم حفظ بعض الشكاوي في المرحلة المبدئية في حالة تكرار الشكوى من نفس الشخص، لافتًا أنه يتم حفظ الشكاوى التي تٌصنف كأنها خارج الاختصاص مثل المنظورة أمام القضاء.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن التعامل مع 62 ألف شكوى واستغاثة، خلال شهر أكتوبر، عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.