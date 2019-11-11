أعلن الفنان تامر عاشور عن مشاركته للمرة الثانية في موسم الرياض، المنعقد في العاصمة السعودية، يوم الأربعاء المقبل.

وروج "تامر" للحفل عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لتاني مرة في ليالي المحروسة بموسم الرياض يوم الأربع اللي جاي وانتظروا اللي جاي في الرياض".

حفلات موسم الرياض تقدمها "الهيئة العامة للترفيه"، بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس موسم الرياض، ومن تنظيم وإشراف هرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات".

وأقام الفنان تامر عاشور حفله الأول بالمملكة، الذي أقيم ضمن فعالية "ليالي المحروسة"، التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم 30 أكتوبر الماضي.