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وزراء النقل العرب يناقشون إنشاء تكتل بحري غدا

وزراء النقل العرب يناقشون إنشاء تكتل بحري غدا

زراعة "السيسبان المصري" بمياه الصرف.. الأمل في إنقاذ صناعة الـ"إم دي إف"

زراعة "السيسبان المصري" بمياه الصرف.. الأمل في إنقاذ صناعة الـ"إم دي إف"

أمين اللجنة النقابية: الإحباط يسيطر على 1500 عامل بعد توقف مصنع إنتاج أخشاب "إم دي إف"

أمين اللجنة النقابية: الإحباط يسيطر على 1500 عامل بعد توقف مصنع إنتاج أخشاب "إم دي إف"

"الخشب المحلي" يتحدى "المستورد".. بشهادة "هيئة المواصفات" واختبار "المسمار"

"الخشب المحلي" يتحدى "المستورد".. بشهادة "هيئة المواصفات" واختبار "المسمار"

رئيس غرفة صناعة الأخشاب: لا غنى عن هذه النوعية من "إم دى إف" ونحتاج ضخ استثمارات للتطوير

رئيس غرفة صناعة الأخشاب: لا غنى عن هذه النوعية من "إم دى إف" ونحتاج ضخ استثمارات للتطوير

شبح الإغلاق يطارد مصنع الـ"إم دي إف" الوحيد في مصر

شبح الإغلاق يطارد مصنع الـ"إم دي إف" الوحيد في مصر

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توفيت به الطالبة "شهد".. ماذا يعني مصطلح "إسفكسيا الغرق"؟

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