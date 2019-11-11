علقت الفنانة زينة على إعلان الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق، ونشرت الفنانة زينة صورة لمنشور رامي جمال عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وكتبت زينة: "إنسان محترم ربنا يعفوا عنك.. للأسف إحنا في دنيا مبترحمش والنَّاس بقت صعبة فيا ريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة.. أنت إنسان موهوب يمكن أنا متشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك وأوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفوا عنك وقول الحمد لله والنَّاس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".

وأعلن المطرب رامي جمال، مساء أمس، إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بجسده.