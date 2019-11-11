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الفراعنة يتحدون غانا على بطاقة نصف النهائي

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إعدام 525 كليو حلوى المولد و غلق21 منشأة لتصنيعها بالقليوبية

إعدام 525 كليو حلوى المولد و غلق21 منشأة لتصنيعها بالقليوبية

ما تيجي نخرج.. حفل الشرنوبي على المسرح الكبير وبهججة في "رووم سبيس"

ما تيجي نخرج.. حفل الشرنوبي على المسرح الكبير وبهججة في "رووم سبيس"

نائب: مراكز الدروس الخصوصية تتفنن التحايل على القانون للهروب من الدولة

نائب: مراكز الدروس الخصوصية تتفنن التحايل على القانون للهروب من الدولة

فيديو.. الكهرباء: نستخدم تطبيقات إلكترونية جديدة لقراءة العدادات

فيديو.. الكهرباء: نستخدم تطبيقات إلكترونية جديدة لقراءة العدادات

تكليف واعظات بـ"الأوقاف" بالتفتيش على مصليات السيدات

تكليف واعظات بـ"الأوقاف" بالتفتيش على مصليات السيدات

جهاز القاهرة الجديدة يواصل حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة

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صور.. طلاب "نوعية كفر الشيخ" يحولون "الأكشاك والكبائن" للوحات فنية

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القصة الكاملة لمصرع 5 مواطنين وإصابة آخر في "بالوعة" بالمنوفية

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قبل الإعلان عن حيوان يشبهه.. أبو الهول "لغز" عمره آلاف السنين

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