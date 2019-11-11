وافق صندوق التنمية المحلية على تنفيذ 1258 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر باستثمارات 13,5 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتي الآن وبلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً 68% وذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى تصريحاته، على اهتمام الوزارة بدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في ضوء سياسات الحكومة لتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للفئات الأكثر احتياجاً خاصة للشباب والمرأة.

وأوضح الوزير أن محافظة الغربية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات حيث نفذت 188 مشروعاً خلال الأربعة شهور الماضية ثم محافظة الدقهلية بـ186 مشروعاً وبعدها المنيا بـ177 مشروعاً ثم سوهاج بـ107 مشروعات، فيما احتلت مشروعات المرأة المعيلة نسبة 100% من مشروعات محافظة القليوبية و87,5 % في محافظة الأقصر و 84% في محافظة الفيوم .

وأشار الوزير الي أن صندوق التنمية المحلية يغرس مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، مؤكداً على أهمية مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة في النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة علي كافة المستويات .