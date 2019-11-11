أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بوقف التعامل مع شركة TUV AUSTRIA TURK فرع تركيا لمدة 6 أشهر، لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي.