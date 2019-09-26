أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بمنح العديد الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات بدورة الألعاب الإفريقية "المغرب 2019" .

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــــا