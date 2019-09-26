تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب والعالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
البورصة تصعد 1.57% في التعاملات الصباحية لجلسة نهاية الأسبوع
انخفاض درجات الحرارة بدءا من الجمعة.. وتحذيرات من الشبورة المائية
"المالية" توجه بإرساء دعائم الشراكة بين "الجمارك" والقطاع الخاص
"الوعي المجتمعي".. ندوة ينظمها "القومي للبحوث الاجتماعية" الإثنين
ترامب: إبرام اتفاق تجاري مع الصين قد يكون أقرب مما تتوقعون
انتقادات لـ أردوغان بسبب كلمته بالأمم المتحدة: يسجن معارضيه ويدين الآخرين
اختيارات الوطن
المهمة "إرهاب".. الأداة "قنبلة".. والهدف "تدمير وطن"
البطاقة و"اقتحام" المنازل.. طرق الجيران للتعرف على السكان الجدد
الحياة تعود إلى شارع الصحة فى المطرية بعد القضاء على "الشقة الملعونة"
"خيال مآتة" ينقذ سكان عين شمس: "اوعى الهبوط الأرضى"
بالإعمار والتجديد.. "العريش والشيخ زويد" تنفضان غبار المعركة مع التطرف
"اليومية بـ850 جنيها".. نصاب يجمع مليون جنيه من إعلان على "فيسبوك"
الأكثر قراءة
مكالمة صوتية لمدير مكتب أيمن نور مع قيادي إخواني يحرض على نشر الفوضى
ربط محاسب ومهندس في شجرة والاعتداء عليهما بالإسماعيلية بسبب طفل
ساويرس: نصف الحاضرين في صالة الجونة عددهم أكبر من شوية العيال اللي نزلوا الشارع
"مصر مش هتخرب ونازلين الجمعة".. فنانون يعلنون تأييدهم للسيسي والجيش
السيسي: لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع.. ولسنا ضد تنمية إثيوبيا
تسريب صوتي للإرهابي علي بطيخ: "ببشركم بعمل كبير هيهز البلد بجد"
فيديو.. ربط محاسب ومهندس في شجرة والاعتداء عليهما بسبب طفل في الإسماعيلية
رامي رضوان يعرض وثيقة حصول سيف عبدالفتاح على الجنسية التركية
بتر ساق الطفلة "جنة" ضحية تعذيب الجدة في الدقهلية
حبس الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها في الدقهلية 15 يوما
عاجل