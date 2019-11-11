تنظم دار نهضة مصر للنشر، احتفالية مع المذيعة شافكي المنيري، أرملة الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، لإطلاق أحدث إصدارات الدار وهو كتاب "أيام في بيت المحترم"، الذي يتحدث عن الفنان المبدع والإنسان الخلوق ممدوح عبدالعليم، ويقام الاحتفال اليوم الإثنين في السابعة مساءً بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمثقفين.

ويتحدث الكتاب عن صور في عيون زوجته كفنان وإنسان تميز بسمة الاحترام في حياته الخاصة وحياته الفنية، لذا فهي لا تتحدث عن تواريخ محددة في حياته أو مواقف معينة في عمره، وإنّما تتحدث عن أهم ملامح تلك الشخصية من وجهة نظرها كزوجة ارتبطت بعلاقة احترام ومحبة بزوج فاجأها رحيله.

ويبدأ الكتاب شرح أسباب كتابته له وإحساسها بالمسؤولية تجاه تلك الشخصية التي ارتبطت بها منذ العام 1995، ويمر على فصول تلخص كل منها صورة في تلك الحياة، فتبدأ بخطاب كتبته له ابنته "هنا" ونشرته في جامعتها بلندن عقب وفاته، ثم فصل عن لقائهما الأول عام 1995 في لندن وكيف شهد بداية ارتباطهما، ثم فصل آخر عن عودتها للقاهرة وارتباطها به وزواجهما، ثم إنجابها لابنتهما وكيف تعامل الفنان ممدوح عبدالعليم مع عالم الأبوة منذ اللحظة الأولى.

بعدها يبدأ السرد للقطات أخرى في الحياة، بينها علاقته بأدوار أداها في السينما والتليفزيون والمسرح، وعلاقة تلك الأدوار بشخصية ممدوح عبدالعليم، ثم الحديث عن ملامح حياته وتربيته وانعكاسهما على رؤيته للفن والسياسة والثقافة والإنسانية.

ويختتم الكتاب فصوله بعدد من المحطات، بينها رسائل شافكي المنيري لممدوح بعد رحيله، ومنها ما كتبه ممدوح وما كتب عنه في عالم الفن، ومنها عالمه في المنزل من كتب وجوائز وتذكارات لا تزال في مكانها الذي اعتاد وجودها فيه، ثم رسالة ختام عن تخرُّج "هنا"، اليوم الذي حلم به ولم يشاركها فيه، في كتاب مليء بالتفاصيل الإنسانية والوفاء لزوج وإنسان وفنان أشاد الجميع باحترامه لذاته وللآخرين.