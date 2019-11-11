قال الدكتور سليم علوان الحسيني، الأمين العام لدار الفتوى باستراليا، إن التصوف يدعو إلى الوسطية والاعتدال في كل شيء، والفكر الصوفي يعني الرجوع لصحيح الدين الإسلامي والتمسك بتعاليمه والعمل بها، كما أنه الحل الأمثل لنبذ العنف والقضاء على الإرهاب.

وأضاف الحسيني، في مدخلة هاتفية مع إذاعة "صوت العرب"، أن أهم الأهداف التربوية للتصوف، هي تهذيب النفس والتواضع وحسن المعاملة مع الآخرين حتى يكون الإنسان الصوفي محبا لغيره وعضوا فعالا في مجتمعه، وذلك لأن الإنسان الصوفي لا يكون منعزلا في زاوية بل يكون منتجا وسببا في تنمية مجتمعه ونهوضه.

وطالب بضرورة نشر البرامج الدينية المعتدلة والمناهج الدينية الصحيحة بالمدارس والمعاهد المختلفة إلى جانب توفير دورات تدريبية متخصصة لتقوية الدعاة والمعلمين وتهيئتهم لنشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف.