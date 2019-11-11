ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنَّ الإجماع العربي أفشل محاولات تغيير أولويات المبادرة العربية للسلام.

وأوكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أنَّ "محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحليفه بالبيت الأبيض للقفز فوق رؤوس الفلسطينيين وتهميش القضية الفلسطينية متواصلة، عبر البحث عن أبواب هروب وطرق التفافية بعيداً عن جوهر الصراع في المنطقة ومسار الحل السياسي التفاوضي للصراع، تارةً عبر هاجس (العدو الخارجي)، وأخرى عبر محاولات إعادة ترتيب الأولويات، كما جاءت في مبادرة السلام العربية".

وشددت على أنَّ "الموقف الفلسطيني بالتنسيق الدائم مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم نجح في التصدي لهذه المحاولات الأمريكية الإسرائيلية، وعزز من الجبهة الدولية الرافضة للتغول الأمريكي الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية، والمطالبة بضرورة وأهمية حل القضية الفلسطينية كمدخل أساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابعت أنَّ "هذا الموقف الفلسطيني العربي المستند إلى صمود شعبنا وتمسكه بأرض ووطنه فضح التداعيات الخطيرة لتوجهات نتنياهو الاستعمارية لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات الدولية".

واستكملت: "شعبنا الفلسطيني يدفع يومياً ثمناً باهظاً نتيجة سياسات وتوجهات نتنياهو القائمة على القوة والبلطجة والاستخفاف المستمر بالمجتمع الدولي وإرادة السلام الدولية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين والتصدي الحازم للتمرد الأمريكي الإسرائيلي".

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو، أكّد أمس، توجهاته الهادفة إلى تحقيق (التطبيع مع عدد من الدول العربية) بعيداً عن حل القضية الفلسطينية، والإيحاء بحصول (تقدم) على هذا المسار (بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة) حسب تعبيره، متفاخراً بقوة دولة الاحتلال كمرتكز أساس لسياستها الخارجية بعيداً عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.