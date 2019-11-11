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الفراعنة يتحدون غانا على بطاقة نصف النهائي

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات المحلية وترويجها

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات المحلية وترويجها

نائب: لائحة المعاملات المالية لهيئة الرقابة المالية مخالفة للقانون

نائب: لائحة المعاملات المالية لهيئة الرقابة المالية مخالفة للقانون

ضبط 188 قطعة سلاح و239 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط 188 قطعة سلاح و239 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

جامعة المنوفية تمنع دخول طلاب "الأسلحة البيضاء" لحين انتهاء التحقيقات

جامعة المنوفية تمنع دخول طلاب "الأسلحة البيضاء" لحين انتهاء التحقيقات

الرياض تستضيف قادة الطاقة العالميين في "معرض الشرق الأوسط للكهرباء"

الرياض تستضيف قادة الطاقة العالميين في "معرض الشرق الأوسط للكهرباء"

تبدأ من 5 آلاف جنيه.. الخطوط السعودية تخطر الشركات بأسعار تذاكر العمرة

تبدأ من 5 آلاف جنيه.. الخطوط السعودية تخطر الشركات بأسعار تذاكر العمرة

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صور.. طلاب "نوعية كفر الشيخ" يحولون "الأكشاك والكبائن" للوحات فنية

صور.. طلاب "نوعية كفر الشيخ" يحولون "الأكشاك والكبائن" للوحات فنية

قصر "ألكسان باشا".. كل ما تريد معرفته عن متحف أسيوط القومي

قصر "ألكسان باشا".. كل ما تريد معرفته عن متحف أسيوط القومي

"في 10 نقاط".. تعرف على المشروع القومي للصوبات الزراعية ببني سويف

"في 10 نقاط".. تعرف على المشروع القومي للصوبات الزراعية ببني سويف

القصة الكاملة لمصرع 5 مواطنين وإصابة آخر في "بالوعة" بالمنوفية

القصة الكاملة لمصرع 5 مواطنين وإصابة آخر في "بالوعة" بالمنوفية

منها "استبدال الأسلاك المتآكلة".. 12 خطوة تجنبك "ماس كهربائي" بالمنزل

منها "استبدال الأسلاك المتآكلة".. 12 خطوة تجنبك "ماس كهربائي" بالمنزل

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قبل الإعلان عن حيوان يشبهه.. أبو الهول "لغز" عمره آلاف السنين

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