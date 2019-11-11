يبدأ فريق عمل فيلم "عقد الخواجة" اليوم الاثنين تصوير بعض المشاهد في مطار القاهرة الدولي والشوارع المحيطة به، تمهيدا لعرضه خلال أشهر.

وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، إنّ فريق عمل فيلم "عقد الخواجة"، طلب السماح له بتصوير عدد من مشاهد الفيلم داخل صالة 4 بالمطار المخصصة للطيران الخاص، والتصوير في الشوارع والمحيطة بالصالة.

فيلم "عقد الخواجة" بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي، ومن المقرر تصوير مشاهد الفيلم بين القاهرة وعدد من الدول الأوروبية.