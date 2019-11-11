استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الإثنين، السفير محند صالح لعجوزي المندوب الدائم الجديد للجزائرية بالجامعة، والذي سلم خطاب اعتماده بمركزه الجديد.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط رحب بالسفير لعجوزي وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد، معبراً عن ثقته في أن الجزائر ستواصل جهدها من أجل الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط استعرض مع المندوب الجزائري مجمل جوانب عمل وأولويات الجامعة العربية في المرحلة الراهنة، والجهد القائم لمعالجة الأزمات والتحديات التي يمر بها العالم العربي، إلى جانب دفع وتطوير العمل العربي المشترك في شتى الميادين التي تخدم مصالح الدول الأعضاء والشعوب العربية.