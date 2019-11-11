نفت وزارة الداخلية التونسية صحة ما يتردد على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية التونسية والأجنبية، حول عودة مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية أو شاركوا في عمليات ذات صبغة إرهابية ببؤر التوتر.

وأكّدت وزارة وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم، أنَّ مثل هذه الأخبار غير صحيحة ومن شأنها أن تثير مخاوف الرأي العام.

ونوهت بأنَّ كل من ثبت انخراطه في تنظيمات إرهابية خارج الحدود التونسية ومشاركته في أعمال إرهابية تتم إحالته فور عودته إلى الهيئات القضائية المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.