أكد الدكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ الهندسة الإنشائية بالجامعة الأمريكية، على أن طرح الإعلان الثاني عشر للإسكان الاجتماعي يسجل جهود الدولة في توفير سكن يليق بالمواطنين، وبه كل مقومات الحياة الكريمة، ويتخلله مساحات خضراء، ومدارس وأماكن للعمل قريبة ومجتمع متكامل وليس سكن فقط.

وأضاف نجيب، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الدولة تسعى لنشر الإسكان الاجتماعي في كل محافظات الجمهورية، والخروج من الشريط الضيق للوادي الذي ظل المواطنون فيه لسنوات طويلة.

كما أن استيراتيجية الدولة من خلال انتشار هذه المدن هي السشاعدة في القضاء على العشوائيات، حيث أن بعض المناطق السكنية التي كان بها إسكان مشوه تحولت لعشوائيات بسبب سوء النمط، بينما الآن أصبح النمط راقيا، ولائقا وطريقة جيدة لحصر ومواجهة العشوائيات.