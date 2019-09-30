التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور مسؤولي الوزارة، وفدا عمانيا، برئاسة المهندس محسن محمد الشيخ، رئيس بلدية مسقط، لعرض التجربة المصرية في تخطيط وإنشاء المدن الجديدة، وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للسكان، ولا سيما توصيل خدمات الصرف الصحي لسكان المناطق الريفية.

وتناول الوزير مراحل إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان، وتوزيع الأراضي وتحديد استخداماتها داخل تلك المدن، بما يخدم عملية التنمية العمرانية، سواء من خلال قيام الهيئة وأجهزتها بتنفيذ وحدات سكنية "اجتماعي – متوسط – فوق المتوسط – فاخر"، أو إتاحة أراضٍ سكنية لمختلف شرائح المجتمع، وتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة لتلبية احتياجات السكان، أو من خلال إتاحة أراضٍ للمستثمرين والمطورين العقاريين، لإقامة مشروعات عمرانية وخدمية، ومنها مشروعات بالشراكة مع الدولة بآليات متعددة، من أجل توفير الفرص الاستثمارية، وبالتالي توفير فرص عمل لسكان تلك المدن.

كما استعرض الوزير جهود الدولة في توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين على مستوى الدولة، ولا سيما توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، موضحاً أنه خلال السنوات الـ5 الأخيرة، نجحت الدولة من خلال ضخ استثمارات ضخمة، في رفع نسبة تغطية الريف المصري بخدمات الصرف الصحي من 12% : إلى نحو 38%.

وتوجه الوفد العماني بالشكر لوزير الإسكان، معربين عن إعجابهم بالتجربة المصرية في التنمية العمرانية، خلال الفترة الأخيرة، قائلين: "إنها تجربة تستحق أن يتعلم منها الجميع".