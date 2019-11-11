المستشار يسري عبد الكريم واجتماع مع عدد من القضاة

وجهت قائمة "وحدة القضاة" التي يرأسها المستشار يسري عبد الكريم، الرئيس بمحكمة الاستئناف والمرشح لرئاسة نادي القضاة، رسالة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك في إطار الدعاية للقائمة بانتخابات القضاة التي تجرى 20 ديسمبر المقبل.

تضمنت الرسالة أسماء أعضاء القائمة بالكامل وأسباب تسميتها بـ"وحدة القضاة"، وهو أن يكون قضاء مصر الشامخ صفا واحدًا لا فرقة ولا انقسام.

وضمت قائمة "وحدة القضاة " المستشار يسري عبد الكريم، رئيس محكمة الاستئناف، رئيسا للقائمة، والمستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة الاستئناف سابقا، عن مقعد المتقاعدين، وعن مقاعد المستشارين تضم القائمة كل من المستشارين محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض، أحمد هارون رئيس محكمة الاستئناف، أحمد رجب مستشار بمحكمة النقض، محمد أبازيد نائب رئيس محكمة النقض وإيهاب السعدني المستشار بمحكمة الاستئناف.

وعن مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، تضم القائمة كل من محمود عابدين رئيس المحكمة، أحمد عبد الراضي ثابت رئيس المحكمة، صلاح الشاهد رئيس المحكمة، أحمد مهابه رئيس المحكمة وعلي السيسي القاضي.

وعن مقاعد النيابة العامة، تضم القائمة كل من محمد عبود رئيس النيابة، مصطفى محمد عبد العال رئيس النيابة، أحمد أبو شكر وكيل النائب العام، محمد صلاح وكيل النائب العام ومحمد حسام وكيل النائب العام.

وتجرى انتخابات نادي القضاة في 20 ديسمبر المقبل، على 17 مقعدا، منها مقعد رئيس النادي، ومقعد أخر للمستشارين المتقاعدين، و15 مقعداً موزعة بواقع 5 مقاعد للمستشارين، و5 لرؤساء المحاكم والقضاة، و5 مقاعد أخرى لأعضاء النيابة العامة.