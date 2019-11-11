أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم والتحويل للعام الدراسي الجديد 2020/2021 لمدارس النيل الحكومية، في فروع مدارس، القاهرة الجديدة (الأندلس – الياسمين)، الشيخ زايد، الشروق، دمياط الجديدة، السادات، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، مشيرة إلى أنّ التقدم سيكون عبر الرابط التالي http://nes.moe.edu.eg.
وتستعرض "الوطن" الخطوات والأوراق المطلوبة للتحويل لمدارس النيل المصرية بالنسبة للمصريين والوافدين:
1. بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية بختم الشعار (يقدم بعد قبول الطالب).
2. للتحويل إلى المرحلة الثانية من رياض الأطفال:
- إثبات قيد (إفادة) معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها مختومة بخاتم شعار الجمهورية.
3. للتحويل إلى الصف الأول الابتدائي:
- إثبات قيد (إفادة) معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها مختومة بخاتم شعار الجمهورية.
4. للتحويل إلى المراحل من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الرابع الابتدائي:
- إثبات قيد (إفادة) معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها مختومة بخاتم شعار الجمهورية.
5. للعائدين من الدول العربية والأجنبية: استمارة مصري عائد من الخارج (تقدم بعد قبول الطالب) وصورة من جواز سفر الطالب والأصل للاطلاع.
للوافدين: جواز السفر أو المستندات الدالة على الجنسية على أن يكون صالح للاستعمال ومجدد الإقامة + استمارة بيان حالة عن الطالب + الشهادات الدراسية الأصلية أو مستخرج رسمي منها معتمد من الجهات الرسمية + موافقة السفارة التابع لها الطالب على الدراسة في مدارس مصر.